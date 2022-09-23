В Петербурге пройдёт масштабный фестиваль в честь Всероссийского дня туризма
пятница, 23 сентября 2022
5 906
пятница, 23 сентября 2022
5 906
20 сентября
20 сентября
20 сентября
20 сентября
16 октября
м. Адмиралтейская Дворцовая набережная, 34, Эрмитажный театр
8 октября
м. Чернышевская, Кирочная ул., 8в, Анненкирхе
7 октября
м. Чернышевская, Кирочная ул., 8в, Анненкирхе
6 октября
м. Чернышевская, Кирочная ул., 8в, Анненкирхе
1 октября
м. Гостиный двор, ул. Садовая, 26, Мальтийская капелла Воронцовского дворца
1 октября
м. Василеостровская, наб. реки Смоленки, 3, корп. 2, студия семейного досуга « А у нас во дворе»
25 сентября
м. Василеостровская, Средний пр. В. О., 18Б, лютеранская церковь Святого Михаила
25 сентября
м. Василеостровская, 13-ая линия В.О., 70, «Артмуза», «Театральная долина»
Невский проспект, 32-34 (через двор с Невского или с Итальянской)
Льва Толстого, 9
пр. Энгельса, 124, к.1, ТЦ «Вояж»
Ленинградская обл., Симагино, Новопетровская ул., 60
Мшинский переулок
ул. Жака Дюкло, 20 Б
пр. Энгельса, 154, 3 этаж
пр. Ветеранов, 169 к4, ТК «Солнечный»
25 сентября
м. Звенигородская, ул. Гороховая, 70, бизнес-залы «Статский советник»
30 августа – 1 октября
м. Владимирская, Дмитровский переулок, 3-5, лекторий Artista
28 августа – 30 сентября
м. Площадь Мужества, пр-т Пархоменко, 39
14 сентября – 23 октября
18 июня – 30 сентября
г. Пушкин, Фермская дорога, 5А, Ратная палата
м. Маяковская, Невский пр. 73-75 (под арку с улицы Марата 2)